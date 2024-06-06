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Синоптики прогнозируют ливни и град в Пермском крае

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Синоптики прогнозируют 6 и 7 июня ливни с градом и шквалистый ветер в Пермском крае.
Синоптики прогнозируют ливни и град в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«До конца дня 6 июня и в ночь на 7 июня на территории Пермского края ожидаются сильные ливни, дожди, крупный град. Всё будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Также в МЧС уточнили, что во время грозы лучше находиться в помещении и не выходить на улицу, а также во время сильного ветра опасно находиться около деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций.

Ранее в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение.

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