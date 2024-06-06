На Ямале пройдёт фестиваль арктической моды
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
На фестивале ямальские дизайнеры Крайнего Севера представят уникальные коллекции национальных костюмов.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, зрители смогут увидеть более 100 дизайнерских костюмов. Показ будет проходить под открытым небом.
Также гости фестиваля смогут посмотреть выставку, посетить мастер-классы, ярмарки и шоу.
Ранее сообщалось, что Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре.