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На Ямале пройдёт фестиваль арктической моды

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В столице Ямала Салехарде 8 и 9 июня пройдёт фестиваль арктической моды «Ямалица».
На Ямале пройдёт фестиваль арктической моды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

На фестивале ямальские дизайнеры Крайнего Севера представят уникальные коллекции национальных костюмов.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, зрители смогут увидеть более 100 дизайнерских костюмов. Показ будет проходить под открытым небом.

Также гости фестиваля смогут посмотреть выставку, посетить мастер-классы, ярмарки и шоу.

Ранее сообщалось, что Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре.

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