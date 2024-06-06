На Ямале пройдёт фестиваль арктической моды

В столице Ямала Салехарде 8 и 9 июня пройдёт фестиваль арктической моды «Ямалица».

Об этом сообщает «Ямал 1».

На фестивале ямальские дизайнеры Крайнего Севера представят уникальные коллекции национальных костюмов.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, зрители смогут увидеть более 100 дизайнерских костюмов. Показ будет проходить под открытым небом.

Также гости фестиваля смогут посмотреть выставку, посетить мастер-классы, ярмарки и шоу.

Ранее сообщалось, что Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре.