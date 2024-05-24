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Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре

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Центральный национальный оркестр Китая представит на Ямале уникальную программу «Ода Хуанчжун Далюй». Музыканты дадут серию концертов в городах региона с 6 по 10 сентября.
Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре
  • Gettyimages.ru

В рамках обширного гастрольного тура музыканты из Китая выступят в Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канала «Ямальской филармонии».

Центральный национальный оркестр Китая является продолжателем древней традиции огромных по составу придворных ансамблей, символизирующих идею «множества в едином».

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