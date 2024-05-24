Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре

Центральный национальный оркестр Китая представит на Ямале уникальную программу «Ода Хуанчжун Далюй». Музыканты дадут серию концертов в городах региона с 6 по 10 сентября.

В рамках обширного гастрольного тура музыканты из Китая выступят в Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канала «Ямальской филармонии».

Центральный национальный оркестр Китая является продолжателем древней традиции огромных по составу придворных ансамблей, символизирующих идею «множества в едином».

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана 5 июня впервые пройдёт гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани — 2024» под патронажем оперной певицы заслуженной артистки России и Татарстана Аиды Гарифуллиной.