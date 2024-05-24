Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре
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В рамках обширного гастрольного тура музыканты из Китая выступят в Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канала «Ямальской филармонии».
Центральный национальный оркестр Китая является продолжателем древней традиции огромных по составу придворных ансамблей, символизирующих идею «множества в едином».
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