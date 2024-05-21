В Казани гала-концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» состоится 5 июня
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Мы хотим поддержать творчески одарённых детей, помочь им развиться, а также популяризировать академическое музыкальное искусство», — заявила руководитель Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, депутат городской думы Ляля Гарифуллина.
В конкурсе-фестивале приняли участие более 100 талантливых детей — учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани.
Теперь победители конкурса выступят на большой сцене вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной.
Ранее сообщалось, что учащиеся из Московской области стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна». Церемония награждения состоялась в Ставрополе.