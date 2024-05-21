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В Казани гала-концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» состоится 5 июня

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В столице Татарстана 5 июня впервые пройдёт гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани — 2024» под патронажем оперной певицы заслуженной артистки России и Татарстана Аиды Гарифуллиной.
В Казани гала-концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» состоится 5 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Мы хотим поддержать творчески одарённых детей, помочь им развиться, а также популяризировать академическое музыкальное искусство», — заявила руководитель Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, депутат городской думы Ляля Гарифуллина.

В конкурсе-фестивале приняли участие более 100 талантливых детей — учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани.

Теперь победители конкурса выступят на большой сцене вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной.

Ранее сообщалось, что учащиеся из Московской области стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна». Церемония награждения состоялась в Ставрополе.

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