В Казани гала-концерт «Юные виртуозы Казани — 2024» состоится 5 июня

В столице Татарстана 5 июня впервые пройдёт гала-концерт конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани — 2024» под патронажем оперной певицы заслуженной артистки России и Татарстана Аиды Гарифуллиной.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Мы хотим поддержать творчески одарённых детей, помочь им развиться, а также популяризировать академическое музыкальное искусство», — заявила руководитель Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, депутат городской думы Ляля Гарифуллина.

В конкурсе-фестивале приняли участие более 100 талантливых детей — учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани.

Теперь победители конкурса выступят на большой сцене вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной.

Ранее сообщалось, что учащиеся из Московской области стали лауреатами фестиваля «Российская школьная весна». Церемония награждения состоялась в Ставрополе.