На Красной площади состоится акция «Русские чтения»

«Русские чтения», посвящённые Международному дню русского языка и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдут на Красной площади 7 июня.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметил организатор — общероссийский проект «Народов много — Родина одна», в ходе мероприятия прозвучат отрывки из произведений ранней русской литературы, фрагменты романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» и сочинения современных российских поэтов и писателей.

Хор Московского Сретенского монастыря выступит на открытии «Русских чтений».

Ранее сообщалось, что в Москве откроется выставка, на которой покажут уникальные документы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.