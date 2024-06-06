На Красной площади состоится акция «Русские чтения»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Как отметил организатор — общероссийский проект «Народов много — Родина одна», в ходе мероприятия прозвучат отрывки из произведений ранней русской литературы, фрагменты романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» и сочинения современных российских поэтов и писателей.
Хор Московского Сретенского монастыря выступит на открытии «Русских чтений».
Ранее сообщалось, что в Москве откроется выставка, на которой покажут уникальные документы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.