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На Красной площади состоится акция «Русские чтения»

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«Русские чтения», посвящённые Международному дню русского языка и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдут на Красной площади 7 июня.
На Красной площади состоится акция «Русские чтения»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметил организатор — общероссийский проект «Народов много — Родина одна», в ходе мероприятия прозвучат отрывки из произведений ранней русской литературы, фрагменты романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» и сочинения современных российских поэтов и писателей.

Хор Московского Сретенского монастыря выступит на открытии «Русских чтений».

Ранее сообщалось, что в Москве откроется выставка, на которой покажут уникальные документы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

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