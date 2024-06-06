В столице подали 21 тысячу заявок на проведение мероприятий в рамках «Лета в Москве»

На проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поступило более 21 тыс. заявок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Любой москвич может не только посетить масштабный летний фестиваль, но и провести свой мастер-класс, концерт, экскурсию или спортивную тренировку», — заявила Сергунина.

Она также отметила, что для участия в фестивале приглашаются московские учреждения, представители бизнеса и некоммерческих организаций.

В настоящее время в парках, скверах, усадьбах, на набережных и бульварах для бронирования доступно более 450 площадок.

Ранее сообщалось, что в Москве в ландшафтном парке «Митино» с 8 по 9 июня состоится фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд».