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В Москве познавательный марафон «Улица Пушкина» пройдёт 8 июня

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В Басманном районе Москвы 8 июня пройдёт бесплатный экскурсионный марафон «Улица Пушкина», приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта.
В Москве познавательный марафон «Улица Пушкина» пройдёт 8 июня
  • РИА Новости

Участники смогут лучше узнать творчество и биографию классика, а также выиграть приз, например экскурсию за кулисы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, пишет сайт mos.ru.

Маршрут пройдёт по шести местам, каждое из которых связано с именем поэта. Участники сами решают, с какого места начать и в какой последовательности проходить марафон.

На каждой точке их будут ждать гиды, а сами локации расположены в пешей доступности друг от друга.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице прошли Дни исторического и культурного наследия. В рамках проекта было проведено более 1 тыс. экскурсий, мастер-классов, лекций, на них побывали свыше 20 тыс. человек.

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