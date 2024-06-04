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Собянин: в Москве прошли Дни исторического и культурного наследия

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице прошли Дни исторического и культурного наследия. В рамках проекта было проведено более тысячи экскурсий, мастер-классов, лекций, на них побывали свыше 20 тыс. человек. 

«В этом году горожане знакомились с историей и современной жизнью московских памятников, например: ансамбля Миусского трамвайного депо и Рязанского трамвайного парка, Дома культуры «ГЭС-2», исторических объектов, в которых размещаются институты РАН», — сообщил мэр в своём Telegram-канале.

Кроме того, для гостей были открыты посольства Армении, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Катара, Турции, расположенные в исторических зданиях.

Также участникам предложили новый формат — экскурсии с дополненной реальностью.

Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».

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