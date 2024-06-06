В ХМАО спрогнозировали тёплое лето

По данным синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается тёплое лето.

Об этом сообщает URA.RU.

«Июль, по западной половине округа температура выше нормы, по восточной — около нормы. Август, по северу округа выше нормы, по остальной части около нормы. Сентябрь — выше нормы», — говорится в прогнозе, который был составлен сотрудниками МЧС по данным ЦГМС.

Средняя температура в июле в ХМАО колеблется от +17 °С до +19 °С. В августе от +13 °С до +15 °С и в сентябре — +10 °С.

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