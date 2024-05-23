Зоолог Наконечный объяснил рост числа случаев захода медведей в города ХМАО
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Кроме того, в городах медведи спасаются от пожаров и паводков, объяснил специалист в беседе с URA.RU.
По его словам, более развёрнутое объяснение нашествию диких животных можно получить, если проследить за миграцией лосей и оленей по территории Ханты-Мансийского округа.
Помимо прочего, в городах медведей привлекает запах мусорных свалок, добавил Наконечный.
Ранее в Минэкологии Московской области предупредили водителей об участившихся случаях выхода на дороги лосей в связи с началом весенне-летней миграции.