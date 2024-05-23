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Водителей Подмосковья призвали не превышать скорость на трассах из-за лосей

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В Минэкологии Московской области предупредили водителей об участившихся случаях выхода на дороги лосей в связи с началом весенне-летней миграции.
Водителей Подмосковья призвали не превышать скорость на трассах из-за лосей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует 360.ru со ссылкой на ведомство.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, также животные часто пересекают дороги в поисках пищи.

Автовладельцам рекомендовали соблюдать скоростной режим на дорогах и напомнили, что за сбитое животное грозит штраф: за лося — 80 тыс. рублей, за оленя — 70 тыс., за кабана — 30 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга в беседе с RT рассказали, как себя вести при встрече с диким животным в лесу.

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