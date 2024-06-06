На ПМЭФ прошла вечеринка «Русской Медиагруппы»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла вечеринка «Русской Медиагруппы».

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Гостями неформального мероприятия стали участники деловой программы. Для них исполняли песни Григорий Лепс, Любовь Успенская, Mia Boyka, Hammali & Navai, Жасмин, а в качестве конферансье выступил ведущий «Русского Радио» Максим Привалов.

«Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория», — заявила Mia Boyka.

Жасмин, со своей стороны, назвала вечеринку красивой и зажигательной.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2024 году за первые сутки собрал столько же участников, сколько за четыре дня ПМЭФ-2019.