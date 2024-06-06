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Филолог Щербаков рассказал о тренде на сокращения в русском языке

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Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им. Пушкина Андрей Щербаков по случаю Дня русского языка, 6 июня, заявил, что современная коммуникация под влиянием демократизации стремится к упрощению.
Филолог Щербаков рассказал о тренде на сокращения в русском языке
  • РИА Новости

Это значит, что написанные предложения укорачиваются, а в разговорной речи всё чаще допускаются сокращённые варианты слов, поделился он в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Кроме того, постепенно снижается число заимствований, констатировал Щербаков.

«Но для языка это естественный процесс, мы попали в такое время», — заключил филолог.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал законопроект, предписывающий российскому бизнесу ограничить использование англицизмов.

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