Филолог Щербаков рассказал о тренде на сокращения в русском языке
- РИА Новости
Это значит, что написанные предложения укорачиваются, а в разговорной речи всё чаще допускаются сокращённые варианты слов, поделился он в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Кроме того, постепенно снижается число заимствований, констатировал Щербаков.
«Но для языка это естественный процесс, мы попали в такое время», — заключил филолог.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал законопроект, предписывающий российскому бизнесу ограничить использование англицизмов.