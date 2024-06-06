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В столице открылся винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

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В Москве на Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
В столице открылся винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На прилавках можно найти различные старинные вещи и посуду: советские фарфоровые и фаянсовые изделия, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки и бижутерию.

«Один из самых известных коллекционеров России Людмила Ненашева привезла украшения в стиле золотого века Голливуда, созданные в 1950-х годах. А в коллекции Евгении Высоцкой представлен старинный домашний текстиль: скатерти, салфетки, вышивки и кружева. Изюминкой считаются предметы, выпущенные к Олимпиаде-80», — сказано в материале.

Помимо прочего, гости могут купить самовары, подсвечники, мельхиоровые столовые приборы.

Ранее сообщалось, что московские проекты стали лидерами конкурса «Торговля России».

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