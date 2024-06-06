В столице открылся винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На прилавках можно найти различные старинные вещи и посуду: советские фарфоровые и фаянсовые изделия, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки и бижутерию.
«Один из самых известных коллекционеров России Людмила Ненашева привезла украшения в стиле золотого века Голливуда, созданные в 1950-х годах. А в коллекции Евгении Высоцкой представлен старинный домашний текстиль: скатерти, салфетки, вышивки и кружева. Изюминкой считаются предметы, выпущенные к Олимпиаде-80», — сказано в материале.
Помимо прочего, гости могут купить самовары, подсвечники, мельхиоровые столовые приборы.
Ранее сообщалось, что московские проекты стали лидерами конкурса «Торговля России».