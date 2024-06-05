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На улицах Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина

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В четверг, 6 июня, на улицах и в парках Санкт-Петербурга можно будет услышать музыку, написанную к произведениям Александра Пушкина.
На улицах Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Акция приурочена к 225-летию со дня рождения поэта.

Музыка будет звучать с 14:00 до 20:00 каждый час. Услышать её можно, в частности, на стрелке Васильевского острова, Университетской набережной, Дворцовом мосту, а также в Таврическом саду.

В рамках девятого сезона звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 7 июня также прозвучат отрывки из произведений русских композиторов, написанных к произведениям Пушкина.

Ранее сообщалось, что на челябинской телебашне появится подсветка в виде героев произведений Пушкина.

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