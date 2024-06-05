На улицах Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина

В четверг, 6 июня, на улицах и в парках Санкт-Петербурга можно будет услышать музыку, написанную к произведениям Александра Пушкина.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Акция приурочена к 225-летию со дня рождения поэта.

Музыка будет звучать с 14:00 до 20:00 каждый час. Услышать её можно, в частности, на стрелке Васильевского острова, Университетской набережной, Дворцовом мосту, а также в Таврическом саду.

В рамках девятого сезона звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 7 июня также прозвучат отрывки из произведений русских композиторов, написанных к произведениям Пушкина.

Ранее сообщалось, что на челябинской телебашне появится подсветка в виде героев произведений Пушкина.