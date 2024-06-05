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Наталья Бондарчук посоветовала зрителям обратить внимание на документальное кино

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Актриса, режиссёр, продюсер и сценарист Наталья Бондарчук посоветовала зрителям обратить внимание на документальное кино.
Наталья Бондарчук посоветовала зрителям обратить внимание на документальное кино
  • РИА Новости

«Я закончила работу в жюри фестиваля «КрымДок», отсмотрела множество фильмов. Очень важно, что документальные фильмы сейчас в какой-то степени обгоняют художественные по смыслам, по доступности, по отношению к людям, по героям, очень важным героям», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, это уже можно назвать определённой тенденцией.

Бондарчук отметила, что по возможности следит и за художественными фильмами.

«Да, я по возможности смотрю многие фильмы, которые выходят в прокат. Ко многим картинам, которые сейчас на слуху и получили признание зрителей, мой сын Иван Бурляев написал музыку. Это «Холоп», «Холоп-2», «Т-34», «Салют-7», «Конёк-горбунок» и многим другим», — сообщила она.

Как добавила Бондарчук, поэтому она старается следить за новинками и как мать, и как режиссёр и продюсер.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ХХ Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке впервые представит работы кинематографистов, объединённые в специальную программу «Сделано на Дальнем Востоке».

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