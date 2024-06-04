На кинофестивале «Меридианы Тихого» покажут фильмы о Дальнем Востоке

В 2024 году ХХ кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке впервые представит работы кинематографистов, объединённые в специальную программу «Сделано на Дальнем Востоке».

Лучшие из заявленных работ, снятых о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке, представят на основных площадках города в сентябре, передаёт ИА PrimaMedia.

«Потенциал дальневосточного региона давно привлекает внимание российских и зарубежных кинематографистов, уже сняты потрясающие картины, и мы хотим представить их широкой общественности и нашим гостям-участникам из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — прокомментировала исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неделя кино «Индийское лето» проходит с 3 по 9 июня. Гостям представят семь лент, снятых в Болливуде.