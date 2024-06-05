Старейший оркестр Турции «Мехтер» примет участие в фестивале «Спасская башня» — 2024

Один из древнейших военных оркестров — турецкий музыкальный коллектив «Мехтер» — примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Иностранные гости подарят московским слушателям уникальные этнические мелодии и музыкальную классику в национальном прочтении.

«Мехтер» — это военно-музыкальная традиция турецкой нации. В список музыкальных инструментов, используемых участниками коллектива, входят зурны (деревянный духовой инструмент), наккара (маленькие литавры), а также барабаны.

Именно большие барабаны кёс являются своеобразным символом турецкого оркестра.

В Москве прославленный турецкий коллектив выступит под руководством Мехмета Семиза. Он начал свою службу в ансамбле «Мехтер» города Инегёль в качестве барабанщика в 1977 году, а в 1981 году был избран главой коллектива. Сегодня Мехмет Семиз продолжает выполнять обязанности руководителя и главы ансамбля «Мехтер».

Ранее стартовал первый этап продажи билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».