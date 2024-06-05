В Москве прошли первые тренировки проекта «Спортивные выходные»

Первые тренировки проекта «Спортивные выходные» прошли 1 и 2 июня в Москве.

Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

В новом сезоне «Спортивных выходных» появилась возможность позаниматься в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ.

В первых тренировках приняли участие более 700 человек, больше всех пришли на растяжку — 556.

Занятия проходят каждые выходные на 13 площадках Москвы, посетить тренировки, которые проводят профессиональные тренеры, можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе НКО в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.