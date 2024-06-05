В Москве прошли первые тренировки проекта «Спортивные выходные»
- РИА Новости
Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
В новом сезоне «Спортивных выходных» появилась возможность позаниматься в парке Победы, на территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ.
В первых тренировках приняли участие более 700 человек, больше всех пришли на растяжку — 556.
Занятия проходят каждые выходные на 13 площадках Москвы, посетить тренировки, которые проводят профессиональные тренеры, можно бесплатно.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут благотворительные забеги по инициативе НКО в помощь детям и взрослым, страдающим тяжёлыми заболеваниями.