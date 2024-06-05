RT в Telegram
Подпишись

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» НКО проведут более 5,5 тысячи мероприятий

Короткая ссылка
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» некоммерческие организации проведут более 5,5 тыс. мероприятий.
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» НКО проведут более 5,5 тысячи мероприятий
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Только на первые недели лета запланировано свыше 1,5 тыс. лекций, мастер-классов, кинопоказов, спортивных зарядок, турниров и викторин. Люди смогут узнать подробнее о проектах и работе НКО и с пользой провести время», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На Митинской улице можно будет посмотреть фильмы, подготовленные подопечными и сотрудниками благотворительного фонда «Единое сердце», в парке Олимпийской деревни будут проводиться творческие занятия, а также многое другое.

Ранее сообщалось, что в столице на центральной аллее Гоголевского бульвара в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся шахматный клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить