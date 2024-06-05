На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» НКО проведут более 5,5 тысячи мероприятий

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» некоммерческие организации проведут более 5,5 тыс. мероприятий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Только на первые недели лета запланировано свыше 1,5 тыс. лекций, мастер-классов, кинопоказов, спортивных зарядок, турниров и викторин. Люди смогут узнать подробнее о проектах и работе НКО и с пользой провести время», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На Митинской улице можно будет посмотреть фильмы, подготовленные подопечными и сотрудниками благотворительного фонда «Единое сердце», в парке Олимпийской деревни будут проводиться творческие занятия, а также многое другое.

Ранее сообщалось, что в столице на центральной аллее Гоголевского бульвара в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся шахматный клуб.