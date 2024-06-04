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На Гоголевском бульваре в Москве появился шахматный клуб

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В столице на центральной аллее Гоголевского бульвара в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся шахматный клуб.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Москва сильна своими шахматными традициями, а Гоголевский бульвар давно является местом притяжения любителей игры в шахматы. Мы возрождаем эту добрую традицию», — заявил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин на церемонии открытия.

Инициатором создания летнего шахматного клуба выступило Российское военно-историческое общество.

Сыграть партию смогут все желающие на специальных шахматных столах, установленных на центральной аллее Гоголевского бульвара.

Необходимый инвентарь бесплатно предоставит Федерация шахмат России, которая планирует проводить на бульваре также собственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили 220,5 тыс. человек.

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