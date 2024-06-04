В Москве назвали самые популярные аудиоэкскурсии по паркам и усадьбам

«Знакомство с «Царицыным», «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» и «Государев двор и окрестности: прогулка по «Коломенскому» стали тремя самыми популярными аудиоэкскурсиями платформы Russpass по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. В голосовании «Весенние прогулки по Москве» приняли участие более 240 тыс. жителей. На сервисе Russpass представлено более 70 бесплатных аудиоэкскурсий, в которых гиды, актёры, историки, москвоведы рассказывают интересные факты о парках или усадьбах, а также делятся советами, что посмотреть в столице. Ранее вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.