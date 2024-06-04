В Москве назвали самые популярные аудиоэкскурсии по паркам и усадьбам
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В голосовании «Весенние прогулки по Москве» приняли участие более 240 тыс. жителей.
На сервисе Russpass представлено более 70 бесплатных аудиоэкскурсий, в которых гиды, актёры, историки, москвоведы рассказывают интересные факты о парках или усадьбах, а также делятся советами, что посмотреть в столице.
Ранее вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк заявил, что инфраструктура города готова к приёму туристов.