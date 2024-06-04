Тропу «Лента Мёбиуса» на ВДНХ за год посетили более 600 тысяч человек

В Москве свыше 600 тыс. человек посетили урбанистическую тропу «Лента Мёбиуса» на ВДНХ с начала её работы в июне 2023 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

«Лента Мёбиуса» — это непрерывный пешеходный маршрут длиной 340 м в форме знака бесконечности, окружённый Садом пяти чувств, где произрастают более 130 видов растений.

Высота сооружения достигает 9,5 м. С самой высокой точки тропы открывается вид на Останкинскую башню, центр «Космонавтика и авиация», фонтан «Золотой колос», сирингарий и Сочинскую горку.

Ранее сообщалось, что пользователи приложения «Узнай Москву» могут увидеть воссозданные дворцы музея «Коломенское» с помощью дополненной реальности.