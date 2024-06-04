Пользователи приложения «Узнай Москву» могут увидеть воссозданные дворцы музея «Коломенское» с помощью дополненной реальности.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Теперь с помощью технологий дополненной реальности посетители смогут увидеть исторические объекты, которые были давно утрачены. Раньше это было уделом историков и посетителей архивов, а теперь благодаря приложению «Узнай Москву» посмотреть на эти дворцы сможет любой желающий», — рассказала Марина Люльчук, директор музея-заповедника «Коломенское».

Чтобы увидеть воссозданные объекты, смартфон должен поддерживать функцию AR, а также необходимо разрешить приложению «Узнай Москву» доступ к геолокации и камере телефона.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят четыре крупных парковых территории.