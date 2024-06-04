В Москве открылась выставка о роли собак в жизни человека

На Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка о роли собак в жизни человека.

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлено 28 фотографий собак, которые помогали людям на фронте, ходили в разведку, спасали жизни, а ещё летали в космос.

Часть выставки посвящена Великой Отечественной войне. Тогда на фронт отправилось около 68 тыс. собак, которые освоили профессии связиста, санитара, сапёра, разведчика.

Ранее ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова предупредила, что летом животных ни на минуту нельзя оставлять в машине одних.