Ветврач Коникова: животных ни в коем случае нельзя оставлять в машине в жару

Ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова предупредила, что летом животных ни на минуту нельзя оставлять в машине одних.

От теплового удара животное не спасёт даже приоткрытое окно — оно может погибнуть буквально в считаные минуты, подчеркнула она в беседе с сайтом kp.ru.

Считается, что в среднем для животных, как и для человека, комфортная температура — ниже +30 °С.

Улучшить самочувствие питомца в жару можно при помощи вентилятора или кондиционера, при этом поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен непосредственно на него.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки умеют улавливать эмоции человека.