Ветврач Коникова: животных ни в коем случае нельзя оставлять в машине в жару
От теплового удара животное не спасёт даже приоткрытое окно — оно может погибнуть буквально в считаные минуты, подчеркнула она в беседе с сайтом kp.ru.
Считается, что в среднем для животных, как и для человека, комфортная температура — ниже +30 °С.
Улучшить самочувствие питомца в жару можно при помощи вентилятора или кондиционера, при этом поток охлаждённого воздуха не должен быть направлен непосредственно на него.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки умеют улавливать эмоции человека.