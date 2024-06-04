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Специалист Чашина: выгнать змей с участка можно с помощью керосина и петард

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Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина рассказала, как выгнать змей с дачного участка. Прежде всего, по её словам, там следует навести порядок и выкосить траву, чтобы змеям было негде прятаться.

В разговоре с газетой «Известия» она также посоветовала закопать крысиные и мышиные ходы, прикормить ежей, а при уходе за травой на участке использовать газонокосилку, поскольку она создаёт вибрации и шум, которые змеи не переносят.

Также можно использовать ультразвуковые отпугиватели — они создают звуковые волны и вибрации, которые змеи воспринимают как опасность и примерно в течение двух недель уходят, отметила Чашина.

Кроме того, по её словам, змей отпугивают различные запахи, к примеру, керосина, а также вибрации, для чего можно применить петарды.

Ранее старший инженер-таксатор самарского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Пётр Полей посоветовал не оставлять мусор в лесу и не ходить по звериным тропам во избежание встречи с дикими зверями.

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