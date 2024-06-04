Специалист Чашина: выгнать змей с участка можно с помощью керосина и петард
В разговоре с газетой «Известия» она также посоветовала закопать крысиные и мышиные ходы, прикормить ежей, а при уходе за травой на участке использовать газонокосилку, поскольку она создаёт вибрации и шум, которые змеи не переносят.
Также можно использовать ультразвуковые отпугиватели — они создают звуковые волны и вибрации, которые змеи воспринимают как опасность и примерно в течение двух недель уходят, отметила Чашина.
Кроме того, по её словам, змей отпугивают различные запахи, к примеру, керосина, а также вибрации, для чего можно применить петарды.
Ранее старший инженер-таксатор самарского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Пётр Полей посоветовал не оставлять мусор в лесу и не ходить по звериным тропам во избежание встречи с дикими зверями.