Специалист Полей посоветовал не убегать при встрече с диким животным в лесу

Старший инженер-таксатор самарского филиала ФГУП «Рослесинфорг» Пётр Полей посоветовал не оставлять мусор в лесу и избегать звериных троп во избежание встречи с дикими зверями.

Запах мусора может привлечь, в частности, медведей, так как нюх у этих хищников в 100 раз сильнее, чем у человека, отметил эксперт в интервью RuNews24.

Помимо прочего, он посоветовал выбирать для прогулок открытые места и побольше шуметь, чтобы отпугнуть животных.

При внезапной встрече не следует смотреть хищнику в глаза, поворачиваться к нему спиной или пытаться спастись бегством, отметил Полей.

Напротив, нужно отходить, не делая резких движений и бросая перед собой рюкзак, шапку или фальшфейеры, которые могут отпугнуть медведя на расстояние до 10 м.

Ранее сургутский зоолог Николай Наконечный объяснил, почему медведи всё чаще стали заходить в населённые пункты Югры. По его словам, после спячки голодные хищники ищут пропитание.