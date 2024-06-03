В Петербурге открылась смотровая площадка «Ленфильма»
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу киностудии.
«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», — заявил куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.
Посетить смотровую площадку могут только люди старше 14 лет в составе экскурсионной группы.
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