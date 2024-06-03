RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге открылась смотровая площадка «Ленфильма»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге на крыше десятого корпуса киностудии «Ленфильм» открылась смотровая площадка.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», — заявил куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.

Посетить смотровую площадку могут только люди старше 14 лет в составе экскурсионной группы.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу» побывали 220,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить