В Петербурге открылась смотровая площадка «Ленфильма»

В Санкт-Петербурге на крыше десятого корпуса киностудии «Ленфильм» открылась смотровая площадка.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», — заявил куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.

Посетить смотровую площадку могут только люди старше 14 лет в составе экскурсионной группы.

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