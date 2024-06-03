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Астроном Кошман: жители Земли смогут увидеть Сатурн в конце июня

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Астроном и научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман заявила, что жители Земли смогут увидеть Сатурн в конце июня — начале июля.

«Юпитер прошёл соединение с Солнцем, он был по левую сторону от него, а после 18 мая перешёл на правую сторону. Сейчас он теряет в солнечных лучах ещё немножко и к концу июня — в июле появится уже у нас на небе. Мы сможем его наблюдать», — сказала она в беседе с Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, Кошман отметила, что парад планет не может вызвать какие-либо катаклизмы на Земле, хотя Солнце действительно оказывает определённое влияние.

«Светило проходит пик своей активности, происходят достаточно мощные солнечные вспышки. Май месяц показал именно это, и хорошо, что не все последствия солнечных вспышек долетают до Земли», — добавила она.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, в каких городах будет лучше всего виден метеорный поток Ариетиды, который подходит к планете ежегодно с 22 мая по 2 июля.

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