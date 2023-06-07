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Синоптик Ганьшин: метеорный поток Ариетиды будет хорошо виден в Москве и Петербурге

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Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, в каких городах будет лучше всего виден метеорный поток Ариетиды, который подходит к планете ежегодно с 22 мая по 2 июля.
Синоптик Ганьшин: метеорный поток Ариетиды будет хорошо виден в Москве и Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Beliaeva

В ночь с 7 на 8 июня явление будет видно особенно хорошо. Наблюдать его можно в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерове и Новокузнецке, сообщил он в беседе с «Известиями».

«Именно в этих городах ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Также рассмотреть метеорный поток смогут жители Уфы и Набережных Челнов, где погода будет ясной», — объяснил Ганьшин.

Жителям Омска, Уфы, Челябинска, Владивостока и Хабаровска, по его словам, повезло меньше. В этих городах ожидается пасмурная и дождливая погода, поэтому небо не будет хорошо просматриваться.

Ранее директор Приморской астрономической обсерватории Алексей Маткин в беседе с сайтом kp.ru рассказал, почему парад планет 28 марта был уникальным.

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