В соцсети Х разрешили размещать эротику и порно

В социальной сети Х обновили правила, и теперь там можно размещать эротику и порно.

Об этом пишет The Verge.

Уточняется, что теперь пользователи могут «делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых».

При этом такой контент не может находиться на аватарке или баннере.

Платформа требует от пользователей, которые регулярно публикуют NSFW, помечать свои материалы.

Ранее сообщалось, что украинская порноактриса Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) стала спикером «Платформы возможностей» в переяславском университете.