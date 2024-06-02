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Гастроэнтеролог Утюмова назвала оленье молоко рекордсменом по содержанию жира

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Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила, что оленье молоко можно назвать рекордсменом по содержанию жира.
Гастроэнтеролог Утюмова назвала оленье молоко рекордсменом по содержанию жира
  • Gettyimages.ru

«Оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, что помогает защитить организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца и злокачественным опухолям. Из недостатков такого молока можно отметить наиболее высокое содержание жиров, чем в любом другом молоке животного происхождения», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, калорийность оленьего молока достигает 2725 ккал на 1 кг продукта, поэтому при употреблении его стоит разбавить водой.

Кроме того, эксперт отметила, что вкус оленьего молока насыщенный и немного резкий, поэтому пить его в сыром виде смогут не все.

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