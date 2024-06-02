Собянин рассказал о юбилее детской библиотеки имени Гайдара
- РИА Новости
«Её история началась в марте 1934 года, тогда была открыта Центральная городская детская библиотека с методическими функциями. А ещë через 31 год её назвали в честь детского писателя Аркадия Гайдара», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.
В настоящее время у библиотеки два отдела, её фонд насчитывает более 200 тыс. экземпляров книг и журналов. Там проводятся квесты, игры, мастер-классы, встречи с писателями и другие мероприятия.
Ежегодно в библиотеку приходят около 70 тыс. человек.
«Недавно в библиотеке на Ростовской набережной обновили литературную гостиную, залы творчества и информационных ресурсов. Там появились новая мебель, техника, витрины с редкими книгами, новое автограф-пространство», — добавил мэр.
Ранее НСН сообщала, что в Москве модернизировали более 100 библиотек.