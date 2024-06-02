Собянин рассказал о самой миниатюрной схеме московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные специалисты создали самую миниатюрную схему метро. Её площадь составляет 2 кв. см.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии. Закрепили рисунок золотым напылением. Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД», — заявил мэр.

Размер шрифта, который используется для написания названий станций, составляет 15 мкм.

Ранее сообщалось, что в Москве ещё три сезонные площадки открыли для проекта «Музыка в метро».