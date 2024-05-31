В Москве ещё три сезонные площадки открыли для проекта «Музыка в метро»

В Москве 43 локации доступны для участников проекта «Музыка в метро». Недавно открылись ещё три летние площадки: две на Северном речном вокзале и одна — на парковке рядом с МУЗЕОНом.

Об этом пишет сайт mos.ru.

«Кроме того, послушать артистов можно в подуличных переходах станций метрополитена — сейчас у нас открыто 11 таких площадок», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На открытии летнего сезона выступил скрипач, звезда проекта «Музыка в метро» Владимир Семибратов.

Проекту «Музыка в метро» недавно исполнилось восемь лет, его запустили в 2016 году.

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