В Москве ещё три сезонные площадки открыли для проекта «Музыка в метро»
Об этом пишет сайт mos.ru.
«Кроме того, послушать артистов можно в подуличных переходах станций метрополитена — сейчас у нас открыто 11 таких площадок», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На открытии летнего сезона выступил скрипач, звезда проекта «Музыка в метро» Владимир Семибратов.
Проекту «Музыка в метро» недавно исполнилось восемь лет, его запустили в 2016 году.
Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».