В Москве начали принимать творческие работы на детский конкурс «Про мой район»

В Москве начали принимать работы на детский творческий конкурс «Про мой район». Он рассчитан на участников от 4 до 17 лет. Регистрация открыта до 31 июля.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Ребятам предстоит не только продемонстрировать творческие способности, но и показать Москву с необычного ракурса, познакомить с людьми, которые стали примером для них и окружающих. Участники могут присылать рассказы, видеоролики, рисунки и авторские экскурсии», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Лучшие работы будут отмечены в четырёх номинациях. Лауреатов наградят в сентябре.

Ранее сообщалось, что детская музыкальная академия стран СНГ будет работать в Самаре по 7 июня.