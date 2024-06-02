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В Москве начали принимать творческие работы на детский конкурс «Про мой район»

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В Москве начали принимать работы на детский творческий конкурс «Про мой район». Он рассчитан на участников от 4 до 17 лет. Регистрация открыта до 31 июля.
В Москве начали принимать творческие работы на детский конкурс «Про мой район»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Ребятам предстоит не только продемонстрировать творческие способности, но и показать Москву с необычного ракурса, познакомить с людьми, которые стали примером для них и окружающих. Участники могут присылать рассказы, видеоролики, рисунки и авторские экскурсии», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Лучшие работы будут отмечены в четырёх номинациях. Лауреатов наградят в сентябре.

Ранее сообщалось, что детская музыкальная академия стран СНГ будет работать в Самаре по 7 июня.

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