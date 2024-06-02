В Москве начали принимать творческие работы на детский конкурс «Про мой район»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Ребятам предстоит не только продемонстрировать творческие способности, но и показать Москву с необычного ракурса, познакомить с людьми, которые стали примером для них и окружающих. Участники могут присылать рассказы, видеоролики, рисунки и авторские экскурсии», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Лучшие работы будут отмечены в четырёх номинациях. Лауреатов наградят в сентябре.
Ранее сообщалось, что детская музыкальная академия стран СНГ будет работать в Самаре по 7 июня.