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Детская музыкальная академия стран СНГ будет работать в Самаре с 31 мая по 7 июня

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В Самаре с 31 мая по 7 июня будет работать XIV детская музыкальная академия стран СНГ под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Об этом сообщает volga.news.

Своё мастерство представят 76 детей из девяти стран СНГ.

«Наш регион и Юрия Абрамовича Башмета связывают творческие проекты, которые создают живую культурную среду. Музыкальная академия — уникальное событие для нашего региона и всей страны», — заявила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Она также отметила, что за 13 лет работы академии в ней прошли обучение более 900 одарённых детей.

Многие из учеников одержали победу на престижных музыкальных конкурсах.

Ранее сообщалось, что объявлен состав жюри кинофестиваля «Новое движение», который пройдёт с 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде.

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