Детская музыкальная академия стран СНГ будет работать в Самаре с 31 мая по 7 июня
Об этом сообщает volga.news.
Своё мастерство представят 76 детей из девяти стран СНГ.
«Наш регион и Юрия Абрамовича Башмета связывают творческие проекты, которые создают живую культурную среду. Музыкальная академия — уникальное событие для нашего региона и всей страны», — заявила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Она также отметила, что за 13 лет работы академии в ней прошли обучение более 900 одарённых детей.
Многие из учеников одержали победу на престижных музыкальных конкурсах.
Ранее сообщалось, что объявлен состав жюри кинофестиваля «Новое движение», который пройдёт с 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде.