Объявлен состав жюри на кинофестиваль «Новое движение»
Об этом сообщает «Российская газета».
Председателем жюри стал режиссёр, сценарист, педагог Иван Твердовский. В состав вошли: продюсер Наталья Мокрицкая, оператор Юрий Коробейников, актёры театра и кино Никита Волков и Елена Николаева.
Также на фестивале будут представлены обширные деловая и образовательная программы, запланированы несколько внеконкурсных программ.
Открывать фестиваль будет фильм «Пришелец», представят его режиссёр Иван Соснин и продюсер Яна Шмайлова.
Ранее сообщалось, что в июне во Владивостоке пройдёт Неделя индийского кино.