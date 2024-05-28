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Объявлен состав жюри на кинофестиваль «Новое движение»

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Объявлен состав жюри на кинофестиваль «Новое движение», который пройдёт с 30 мая по 3 июня в Великом Новгороде.

Об этом сообщает «Российская газета».

Председателем жюри стал режиссёр, сценарист, педагог Иван Твердовский. В состав вошли: продюсер Наталья Мокрицкая, оператор Юрий Коробейников, актёры театра и кино Никита Волков и Елена Николаева.

Также на фестивале будут представлены обширные деловая и образовательная программы, запланированы несколько внеконкурсных программ.

Открывать фестиваль будет фильм «Пришелец», представят его режиссёр Иван Соснин и продюсер Яна Шмайлова.

Ранее сообщалось, что в июне во Владивостоке пройдёт Неделя индийского кино.

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