Сад Мариинского дворца в Петербурге откроется для посещения 1 июня

Сад Мариинского дворца в Санкт-Петербурге откроется для посещения в субботу, 1 июня.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал Visit Petersburg.

«В 11 часов ученики мастерской Валерии Лошак напишут двухметровую картину. Спустя два часа гостей ждёт презентация книги-раскраски «История в красках», а продолжит программу чтение сказок и отрывков из произведений Александра Пушкина», — заявили во дворце.

Сад будет работать до прихода холодов. В 2023 году его закрыли в октябре.

Ранее сообщалось, что Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 1 июня.