Сад Мариинского дворца в Петербурге откроется для посещения 1 июня
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал Visit Petersburg.
«В 11 часов ученики мастерской Валерии Лошак напишут двухметровую картину. Спустя два часа гостей ждёт презентация книги-раскраски «История в красках», а продолжит программу чтение сказок и отрывков из произведений Александра Пушкина», — заявили во дворце.
Сад будет работать до прихода холодов. В 2023 году его закрыли в октябре.
Ранее сообщалось, что Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 1 июня.