В Нижегородской области восемь фильмов и сериалов снимут в 2024 году

В Министерстве культуры Нижегородской области сообщили, что к концу текущего года в регионе завершатся съёмки восьми фильмов, сериалов и шоу.

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.

Так, летом запланированы съёмки сериала «Злые люди» по мотивам детектива Николая Свечина «Хроники сыска».

Осенью начнутся съёмки сериалов «Три сестры» и «Акушер‑2», а также художественного фильма «Звёздная собака Лида».

В ведомстве также напомнили, что зимой и весной в области прошли съёмки тревел-шоу «Рогов в городе», а также фильмов «Маэстро» и «Свинья и мышь».

Кроме того, в краевой столице был снят короткометражный фильм Егора Гордеева «Промис, следуй за мной».

Ранее актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.