В Нижегородской области восемь фильмов и сериалов снимут в 2024 году
Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.
Так, летом запланированы съёмки сериала «Злые люди» по мотивам детектива Николая Свечина «Хроники сыска».
Осенью начнутся съёмки сериалов «Три сестры» и «Акушер‑2», а также художественного фильма «Звёздная собака Лида».
В ведомстве также напомнили, что зимой и весной в области прошли съёмки тревел-шоу «Рогов в городе», а также фильмов «Маэстро» и «Свинья и мышь».
Кроме того, в краевой столице был снят короткометражный фильм Егора Гордеева «Промис, следуй за мной».
Ранее актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.