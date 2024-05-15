RT в Telegram
Подпишись

Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Лёша»

Короткая ссылка
Актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.
Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Лёша»
  • РИА Новости

«Меня покорил наш режиссёр Дмитрий Невзоров — интеллигент старой школы, очень воспитанный, знает, что и как он хочет снять и как это должно выглядеть на экране. Который всё понимает с полуслова. И съёмки в итоге прошли так спокойно, без лишней суеты», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, это было настоящее актёрское счастье.

Как отметила Уколова, когда ей сказали, что главную роль сыграет Трибунцев, все вопросы её участия сразу отпали.

«Мы уже не первый раз играем вместе, до этого был «Домашний арест». Трибунцев — это всегда знак качества проекта, он бренд, талант. Сразу поняла, что на площадке в такой компании мне будет по-настоящему хорошо», — пояснила актриса.

Ранее писательница и драматург Ольга Погодина-Кузмина, автор романа «Золото Умальты», вышедшего в начале апреля вместе с одноимённым фильмом, рассказала, как у неё родилась идея произведения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить