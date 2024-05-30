Машков назвал Заворотнюк трогательным и мужественным человеком

Председатель Союза театральных деятелей России народный артист России Владимир Машков выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк.

«Она была очень трогательным и вместе с тем очень мужественным человеком, сражающимся с тяжёлой болезнью», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, Заворотнюк пришла в Театр Олега Табакова сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1993 году.

«Она служила в театре 11 лет и сыграла по меньшей мере в 18 спектаклях, была по-настоящему любима зрителями, которые видели её на сцене театра и на экране. Её уход — большая потеря и для зрителей, и для нас», — отметил Машков.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.