Эвелина Блёданс назвала Анастасию Заворотнюк настоящей актрисой

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс прокомментировала сообщение о смерти своей коллеги Анастасии Заворотнюк.

«Настя — идеальная женщина. Перфекционистка во всём. Конечно же, образы, которые она создала, невероятные. На роль «Прекрасной няни» пол-Москвы претендовало, в том числе и я. Но победила Настя — на тот момент не медийная и неизвестная, просто Настя — своей харизмой и обаянием», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, Заворотнюк была настоящей актрисой.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Радио Sputnik выразил соболезнования близким артистки.

«Сейчас любые слова, они излишни. Мы скорбим вместе с её поклонниками, скорбим с её близкими, родными и выражаем глубочайшее соболезнование», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.