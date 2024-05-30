Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Артисты не уходят никогда насовсем, особенно хорошие артисты. Такие актёры, как Заворотнюк, остаются на несколько поколений с нами. Её замечательные работы в телевизионных проектах и в кинематографе запомнились многим, мы будем всё время возвращаться к этим картинам», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Заворотнюк была замечательной артисткой, очаровательной красавицей.

Со своей стороны, актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост в беседе с Радио Sputnik отметил, что все роли артистки несли заряд энергии и юмора.

«Она была очень добрым, светлым человеком, с большим чувством юмора. Очень обаятельная, красивая женщина. И, я думаю, она запомнится по её ролям», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк.