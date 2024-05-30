В Москве открытые бассейны заработают 1 июня

Бассейны под открытым небом откроются 1 июня в рамках фестиваля «Лето в Москве» в столичных парках и на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны».

Всего в столице будет доступно 18 таких площадок, они будут работать до конца лета, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Бассейны будут работать ежедневно при хорошей погоде. Для посещения требуется забронировать место заранее, а затем при входе оплатить билет. Цены варьируются от 700 до 2 тыс. рублей в зависимости от дня недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице 1 июня стартует летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные».