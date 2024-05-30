Ирина Безрукова назвала трагической новость о смерти Анастасии Заворотнюк
«Такая солнечная, жизнерадостная, энергичная, улыбчивая», — рассказала она в беседе с газетой «Известия».
Безрукова назвала смерть актрисы трагической новостью и добавила, что была знакома с Заворотнюк много лет и до последнего верила в её выздоровление.
Также актриса Галина Данилова отреагировала на известие о смерти Заворотнюк.
«Что тут можно сказать, это страшная трагедия», — прокомментировала она для 360.ru.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к фигуристу Петру Чернышёву в связи со смертью его жены Анастасии Заворотнюк.