Андрей Ургант назвал большой утратой смерть Анастасии Заворотнюк

Актёр театра и кино Андрей Ургант назвал актрису Анастасию Заворотнюк «знаковой фигурой в искусстве».

«В неё была влюблена половина мужского населения страны, и абсолютно заслуженно», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

Актёр назвал смерть Заворотнюк, которой не стало на 54-м году жизни, большой утратой.

Со своей стороны, народный артист России Валерий Баринов рассказал в интервью 360.ru, что познакомился с Заворотнюк более 30 лет, а позже снимался вместе с ней в фильме «Наследник».

«Мы немножко дружили, но в последнее время мало встречались. Она была очень хорошей актрисой и очень — во всяком случае, по тому, что я знаю, — добрым, хорошим, отзывчивым человеком», — отметил он.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к фигуристу Петру Чернышёву в связи со смертью его жены Анастасии Заворотнюк.