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В «Лужниках» опровергли новые слухи о том, что Канье Уэст выступит там 8 июня

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В пресс-службе «Лужников» опровергли RT слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст выступит там 8 июня.
В «Лужниках» опровергли новые слухи о том, что Канье Уэст выступит там 8 июня
  • © AP Photo / Invision/Evan Agostini

«Нет, конечно, это фейк», — сказали там.

В сети перед этим снова стали писать о якобы запланированном на 8 июня концерте в «Лужниках». Президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с RT назвал это бредом.

«Ну кто будет давать договор журналистам? Это бред. Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключён, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы. Там много согласований», — отметил он.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее сообщил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.

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