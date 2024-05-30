В «Лужниках» опровергли новые слухи о том, что Канье Уэст выступит там 8 июня

В пресс-службе «Лужников» опровергли RT слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст выступит там 8 июня.

«Нет, конечно, это фейк», — сказали там.

В сети перед этим снова стали писать о якобы запланированном на 8 июня концерте в «Лужниках». Президент Корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с RT назвал это бредом.

«Ну кто будет давать договор журналистам? Это бред. Такие документы никогда и нигде в открытом доступе не публикуются. Если бы договор с Канье был заключён, то сначала на это нужно было бы получить одобрение правительства Москвы. Там много согласований», — отметил он.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее сообщил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.