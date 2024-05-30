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Режиссёр Андрей Соколов: Заворотнюк сознательно вышла из информационного поля

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RT
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов поделился в беседе с RT воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк.
Режиссёр Андрей Соколов: Заворотнюк сознательно вышла из информационного поля
  • globallookpress.com

«Конечно же, это большое горе. Такое ощущение, что я потерял часть себя самого. Возникает такое острое чувство безысходности от того, что изменить, к сожалению, ничего нельзя. Есть вчерашний день и сегодняшний день вот здесь и сейчас, а завтрашнего может и не быть», — сказал Соколов.

По его словам, Заворотнюк была яркой и светлой женщиной.

«Она в первую очередь для меня близкий человек, и это неотъемлемо. Пусть мы не часто общались, но мы сыграли в нескольких картинах вместе. Я могу сказать о том, что она была очень светлым человеком. И её поступок, что она сама сознательно и её близкие вышли из информационного поля и не стали делать из этого (из болезни. — RT) шоу, это о многом говорит о ней, как о мужественном человеке, как о женщине с большой буквы», — подчеркнул режиссёр.

В 2009 году Соколов снял фильм «Артефакт», главную роль в котором исполнила Анастасия Заворотнюк.

30 мая стало известно, что российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

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